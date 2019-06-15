Фото: Кадр из сериала «Чернобыль»

Партия «Коммунисты России» отправила обращение в Роскомнадзор, в котором требует заблокировать сериал «Чернобыль».

Обращение действительно поступило, мы его рассмотрим, в установленном порядке ответим, — сказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

«Коммунисты России» считают, что в сериале подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.

Режиссёром картины стал Крейг Мазин. Премьера телефильма состоялась 6 мая 2019 года. По данным сайта Internet Movie Database (IMDB), «Чернобыль» возглавил рейтинг самых популярных сериалов в истории телевидения: 9,6 балла из 10 возможных.

Как ранее писал News.ru, первый президент Советского Союза Михаил Горбачёв заявил, что не причастен к прекращению научной карьеры члена правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова. Такая версия развития событий является частью сюжета сериала HBO «Чернобыль».