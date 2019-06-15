Фото: Кадр из сериала «Чернобыль»

Сайт, на котором были размещены данные почти 900 тысяч клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и ХКФ банка, заблокировал Роскомнадзор. О ситуации ведомство узнало из СМИ.

В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включен форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков, — говорится в сообщении ведомства. О серьёзной утечке...