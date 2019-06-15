«Коммунисты России» потребовали у Роскомнадзора заблокировать «Чернобыль»
Анастасия Дубинина
20:05, 14 июня 2019
https://static.news.ru/photo/05bd6a04-8ec8-11e9-9c70-fa163e074e61_1024.jpgФото: Кадр из сериала «Чернобыль»
Партия «Коммунисты России» отправила обращение в Роскомнадзор, в котором требует заблокировать сериал «Чернобыль».
Обращение действительно поступило, мы его рассмотрим, в установленном порядке ответим, — сказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
«Коммунисты России» считают, что в сериале подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.
Режиссёром картины стал Крейг Мазин. Премьера телефильма состоялась 6 мая 2019 года. По данным сайта Internet Movie Database (IMDB), «Чернобыль» возглавил рейтинг самых популярных сериалов в истории телевидения: 9,6 балла из 10 возможных.
Как ранее писал News.ru, первый президент Советского Союза Михаил Горбачёв заявил, что не причастен к прекращению научной карьеры члена правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова. Такая версия развития событий является частью сюжета сериала HBO «Чернобыль».