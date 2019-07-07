https://static.news.ru/photo/77b7b484-a07f-11e9-bbfe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: irkobl.ru

Водозабор запустили в городе Тулун, который почти на неделю остался без централизованного водоснабжения, сообщил министр жилищной политики, энергетики, транспорта региона Артур Сулейменов.

7 июля, в час ночи, поставили под нагрузку двигатель, в дома стала поступать техническая вода. Во второй насосной поставили двигатель сейчас и собираем второй, там будет проведено обеззараживание, — рассказал он.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по промывке системы водоснабжения.

Сулейменов также напомнил местным жителям, что использовать техническую воду для питья категорически запрещено.

Как писал News.ru, ранее замминистра обороны Дмитрий Булгаков сообщил, что бесплатная общественная баня будет открыта в Тулуне. По его словам, её пропускная способность — 80 человек в сутки. Она может работать автономно на дизельном топливе.