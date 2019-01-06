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Коммунальщики закрасили «портал в СССР» в Петербурге

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Граффити на углу Невского и Суворовского проспектов в Санкт-Петербурге, прозванное «порталом в Советский Союз», закрасили. Автор не будет его восстанавливать.

«Перекрашивать не намерен, есть ещё много идей, которые ждут реализации, не нужно зацикливаться на одном», — рассказал Павел Кас в беседе с РИА Новости.

Настенный рисунок изображает приоткрытую дверь с висящим на ней советским почтовым ящиком. За дверью нарисована комната с наряжающей ёлку советской школьницей.

Ранее News.ru сообщал, что жильцы многоэтажки на улице Вишерской в Шушарах в Санкт-Петербурге впервые в истории зарегистрируют граффити жирафа на стене их дома. Так они хотят сохранить рисунок, чтобы его никто не мог закрасить.


#Санкт-Петербург #граффити
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