Коммунальщики закрасили «портал в СССР» в Петербурге

Граффити на углу Невского и Суворовского проспектов в Санкт-Петербурге, прозванное «порталом в Советский Союз», закрасили. Автор не будет его восстанавливать.
«Перекрашивать не намерен, есть ещё много идей, которые ждут реализации, не нужно зацикливаться на одном», — рассказал Павел Кас в беседе с РИА Новости.
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"Петербургские коммунальщики продемонстрировали чудеса оперативности в борьбе за безликие стены. К нарисованной двери в советский Новый год отнеслись со всей серьёзностью и "замуровали" её ещё до появления первых жалоб от промахнувшихся." https://www.fontanka.ru/2019/01/05/062/
Настенный рисунок изображает приоткрытую дверь с висящим на ней советским почтовым ящиком. За дверью нарисована комната с наряжающей ёлку советской школьницей.
Ранее News.ru сообщал, что жильцы многоэтажки на улице Вишерской в Шушарах в Санкт-Петербурге впервые в истории зарегистрируют граффити жирафа на стене их дома. Так они хотят сохранить рисунок, чтобы его никто не мог закрасить.