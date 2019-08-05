https://static.news.ru/photo/5718c468-b784-11e9-b05b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Новый тираж комикса «Супермен. Красный сын» о супергерое, который вырос в СССР, планируют выпустить в России к началу осени. Всего с 2014 года вышли в свет 26 тысяч экземпляров.

Комикс «Супермен. Красный сын» продаётся хорошо. С 2014 года мы выпустили суммарно 26 тыс. экземпляров. Ближайшее переиздание планируется в конце августа — начале сентября, — сообщили РИА Новости в издательской группе «Азбука-Аттикус».

Киностудия Warner Bros. в 2020 году планирует экранизировать комикс «Супермен. Красный сын». По сюжету детство супермена проходит в Советском Союзе из-за того, что его ракета по ошибке приземлилась в одном из колхозов СССР. Он становится приёмным сыном Иосифа Сталина и занимает должность генсека после его смерти.

Как писал News.ru, рок-группа Lumen из Уфы записала песню и компиляцию треков для выходящего осенью комикса о Бэтмене. Об этом заявил вокалист и автор песен музыкального коллектива Рустем Булатов. Музыкант пояснил, что речь идёт о первом официальном издании серии комиксов про Бэтмена, которые посвящены одной истории под названием «Металл».