https://static.news.ru/photo/6e916c70-96b0-11e9-bbbb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press

Голландский учёный Йуп ван Лун выяснил, по какому принципу комары выбирают жертв для укуса.

По его словам, эти насекомые могут почувствовать свою потенциальную жертву на расстоянии 50 км. Для этого они стараются лететь против ветра. Учуять людей им позволяет выделяемый ими углекислый газ.

Запах человека, который чувствуют комары, формируется из более 300 компонентов, выделяемых микробами на его теле. Чем богаче запах, тем менее жертва привлекательна для насекомого. Согласно исследованиям, мужчины с чистой кожей намного чаще подвержены укусам комаров, чем с грязной, передаёт издание Live Science .

Ранее News.ru писал о том, что количество жителей Подмосковья, обратившихся за медицинской помощью из-за укусов клещей, составило 1222 человека. По данным Роспотребнадзора области, этот показатель находится в рамках среднемноголетних значений.