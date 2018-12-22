Колясочника-«террориста» в Челябинске отпустили домой

https://news.ru/storage/news/cc3e1734e3958c93076d97a46a7e69a3/f5f6f376-10f3-484a-983f-1c74f3d43ee3_850.jpg facebook.com/ Айгуль Маннанова

Амир Гилязов

ФСБ в Челябинске отозвала ходатайство о продлении ареста инвалиду-колясочнику Амиру Гилязову, обвиняемому в причастности к террористической организации. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде, сообщила его жена Айгуль Маннанова.

Гилязова отпустили из лечебно-профилактического учреждения № 3 и он находится дома, сообщила Маннанова в Facebook.

Следователь ФСБ не стал настаивать на продлении ареста, поскольку Гилязов, который якобы через интернет занимался вербовкой сторонников террористической организации, дал нужные показания, пишет Znak.com со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как писал News.ru, в конце октября Центральный райсуд Челябинска арестовал Гилязова, которого заподозрили в причастности к террористической структуре. По словам его жены, причиной стало выложенное несколько лет назад в Сеть видео об освобождении одного из участников запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Амир Гилязов страдает синдромом Дюшенна — генетическим заболеванием, вызывающим ослабление мышц всего тела. Мужчина прикован к инвалидной коляске с детства.