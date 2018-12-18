Обозреватель «Эха Москвы» назвала Крым клоповником

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Юлия Латынина

Обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина в эфире ответила на вопрос о том, собирается ли она посетить Крым. Она отметила, что полуостров — это место, где она жила в детстве.

Журналист отметила, что теперь регион превратился в клоповник. Она уточнила, что изменения произошли ещё в тот момент, когда полуостров принадлежал Украине.

«В клоповник он превратился, конечно, не при аннексии. Он превратился ещё при Украине в клоповник», — заявила Латынина.

По её словам, набережные Крыма застроены чудовищными зданиями, на полуострове нет инфраструктуры для отдыха, а отдыхают там только те, кто испытывает ностальгию или приехал на полуостров за бюджетные деньги, или «нигде не может отдыхать, потому что он в списках».

Журналист отметила, что нормальному человеку ехать в Крым нет смысла, так как «отдыхать среди бараков» нельзя, сообщают «Аргументы Недели».

Ранее News.ru писал, что директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ведомство располагает данными о готовящейся Киевом провокации на границе с Крымом. Таким образом, силовик подтвердил информацию, обнародованную главой МИДа Сергеем Лавровым. Нарышкин отметил, что заявления дипломата «имеют под собой основания».