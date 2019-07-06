https://static.news.ru/photo/79e7b4b2-a006-11e9-94ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Специализированная колония строгого режима, предназначенная для содержания бывших служащих органов правопорядка, открылась в городе Тавда Свердловской области, сообщили в местном ГУФСИН.

Учреждение сможет вместить до 700 заключённых, передаёт ТАСС .

Тюрьма была создана на базе исправительной колонии № 26, для чего в постройках провели капитальный ремонт. Арестантов в новую ИК этапировали из других регионов страны.

В качестве работы заключённые нового учреждения обрабатывают дерево и заготавливают лес.

Как ранее писал News.ru, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что из региональной колонии № 8 из-за пожара заключённых переведут в другие исправительные учреждения.