Специализированная колония строгого режима, предназначенная для содержания бывших служащих органов правопорядка, открылась в городе Тавда Свердловской области, сообщили в местном ГУФСИН.
Учреждение сможет вместить до 700 заключённых, передаёт
Тюрьма была создана на базе исправительной колонии № 26, для чего в постройках провели капитальный ремонт. Арестантов в новую ИК этапировали из других регионов страны.
В качестве работы заключённые нового учреждения обрабатывают дерево и заготавливают лес.
Как ранее писал News.ru, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что из региональной колонии № 8 из-за пожара заключённых переведут в другие исправительные учреждения.