Колокольцев подтвердил уход Валиулина из МВД

https://news.ru/storage/news/78afabb572a602c8525c514a19e60cf7/322c3aba-eae8-428b-a02c-00deeee68d1d_850.jpg мвд.рф

Тимур Валиулин

Глава МВД Владимир Колокольцев подтвердил, что начальник антиэкстремистского главка МВД Тимур Валиулин подал прошение об отставке.

«Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения», — приводит его слова Интерфакс.

Валиулин служил в органах внутренних дел с 1988 года, информирует «Ридус». Генерал был инициатором введения ответственности для родителей и учителей подростков, принимающих участие в несогласованных политических акциях.

Ранее News.ru писал о том, что у генерала в Болгарии были обнаружены незадекларированные квартиры.