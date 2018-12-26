Колокольцев подтвердил уход Валиулина из МВД

Глава МВД Владимир Колокольцев подтвердил, что начальник антиэкстремистского главка МВД Тимур Валиулин подал прошение об отставке.
«Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения», — приводит его слова Интерфакс.
Валиулин служил в органах внутренних дел с 1988 года, информирует «Ридус». Генерал был инициатором введения ответственности для родителей и учителей подростков, принимающих участие в несогласованных политических акциях.
Ранее News.ru писал о том, что у генерала в Болгарии были обнаружены незадекларированные квартиры.