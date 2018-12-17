Коллектор угрожал сжечь женщину кислотой

https://news.ru/storage/news/aff0be5beee8031b96df26367134a18d/5b01c437-457e-404f-a65d-154ca3b14001_850.jpg Сергей Киселев/News.ru

Жительница Нижнего Новгорода по СМС получала от коллекторов угрозы из-за долгов мужа. В частности, ей обещали сжечь лицо кислотой.

При этом, по данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, женщина не обращалась в полицию по факту угроз. В микрокредитной организации, которая дала деньги её супругу, инцидент назвали провокацией, так как заёмщик в настоящее время оплачивает долг в соответствии с графиком.

Кроме того, кредиторы расторгли договор с «Агентством ликвидации долгов», сотрудники которого оказались в поле зрения СМИ и государственных органов после скандала с женщинами-сёстрами, которых обещали убить за кредит их матери, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что сборщики долгов устроили настоящий хаос в подъезде дома № 51 на проспекте Мира в Москве. Коллекторы разрисовали стены оскорбительными надписями, залили глазки краской, а дверные замки — клеем.