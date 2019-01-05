Коллега назвал Бортника последним русским артистом

Ушедший из жизни Иван Бортник являлся последним великим артистом России. Об этом заявил его друг и коллега Владислав Маленко.
«Ушёл мой близкий друг, с которым мы были вместе очень много-много лет. Это последний великий русский артист», — цитирует Маленко Ura.ru.
Кроме этого, актёр заявил, что намерен прилететь из Испании в Россию, чтобы принять участие в церемонии прощания с Иваном Бортником.
Как сообщал News.ru, народный артист России, актёр Театра на Таганке Иван Бортник скончался в Москве в возрасте 79 лет. Смерть наступила 4 января около 23:00.