Коллега назвал Бортника последним русским артистом

https://news.ru/storage/news/57d1bbdb4bbffc6810bb87b3759294c2/278a7141-15f6-43d5-8836-de488def2795_850.jpg Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Ушедший из жизни Иван Бортник являлся последним великим артистом России. Об этом заявил его друг и коллега Владислав Маленко.

«Ушёл мой близкий друг, с которым мы были вместе очень много-много лет. Это последний великий русский артист», — цитирует Маленко Ura.ru.

Кроме этого, актёр заявил, что намерен прилететь из Испании в Россию, чтобы принять участие в церемонии прощания с Иваном Бортником.

Как сообщал News.ru, народный артист России, актёр Театра на Таганке Иван Бортник скончался в Москве в возрасте 79 лет. Смерть наступила 4 января около 23:00.