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Коллега назвал Бортника последним русским артистом

Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Ушедший из жизни Иван Бортник являлся последним великим артистом России. Об этом заявил его друг и коллега Владислав Маленко.

«Ушёл мой близкий друг, с которым мы были вместе очень много-много лет. Это последний великий русский артист», — цитирует Маленко Ura.ru.

Кроме этого, актёр заявил, что намерен прилететь из Испании в Россию, чтобы принять участие в церемонии прощания с Иваном Бортником.

Как сообщал News.ru, народный артист России, актёр Театра на Таганке Иван Бортник скончался в Москве в возрасте 79 лет. Смерть наступила 4 января около 23:00.


#смерть #бортник
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