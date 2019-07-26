https://static.news.ru/photo/7cc05d6e-afa7-11e9-a97d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты Института цифровых трансформаций и исследований экономических трендов проанализировали рынок труда печатных и интернет СМИ России и пришли к выводу, что количество журналистов-«газетчиков» уменьшилось за 20 лет почти в шесть раз, а через четыре года их число сократится ещё в 1,7 раза. Однако выбывающие рабочие места в печати будут замещаться новыми, создаваемыми в интернет-сегменте.

Количество работающих в газетах упало в 5,78 раза (максимум занятости пришёлся на 1999 год — 445 тыс. работников), в журналах — более чем в 3,2 раза (589 тыс. занятых в 2008 году), — сообщают «Аргументы недели».

Причину кризиса отрасли специалисты видят в распространении мобильного интернета и снижении подписки. Журналисты из газет и журналов стали переходить в интернет-СМИ, там с 2008 года появилось 80 тыс. новых рабочих мест. Однако из печатных СМИ выбыло более 600 тыс. специалистов, поэтому многие просто покинули медиаотрасль.

В 2023 году количество рабочих мест в печатных и интернет-СМИ практически сравняется: 157 тыс. в газетно-журнальных издательствах против 154 тыс. в интернет-СМИ, — пришли к выводу эксперты.​

Как писал News.ru, увольнение специального корреспондента издательского дома «Коммерсант» Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова является очередным ударом по медийной сфере в России. Об этом заявили в профсоюзе журналистов и работников СМИ. Профсоюз расценивает случившееся «как посягательство на свободу слова» и «выражает поддержку журналистам, решившим подать заявления об уходе в качестве солидарности с коллегами». Также в организации предложили сотрудникам «Коммерсанта» устроить забастовку, которая, помимо «увольнений чести», «позволит всем и каждому сохранить и твёрдый знак, каким мы его знаем, и свою работу в издательском доме».