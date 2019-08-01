https://static.news.ru/photo/8f066232-b43b-11e9-b3e3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Жмурки» Фото: Кинокомпания CTB

Россияне в 2019 году стали чаще жаловаться на коллекторов и другие частные компании, которые собирают просроченные долги.

По данным пресс-службы ФССП, в первом полугодии граждане подали 14 040 соответствующих обращений, что на 33% больше, чем в прошлом году. Из них 65% касаются лиц, не включённых в государственный реестр юридических лиц.

Обоснованными признаны только 1448 жалоб, что почти в два раза больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Чаще всего граждане жалуются на нарушения положений закона, устанавливающих временные и количественные ограничения частоты взаимодействия лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, при совершении ими телефонных звонков, направлении текстовых, голосовых и иных сообщений физическим лицам, имеющим просроченные денежные обязательства, — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, жители России недовольны обращением сборщиков долгов к родственникам, соседям или юридическим лицам, а также на психологическое давление.

За полгода ФСПП возбудила 1435 дел об административных правонарушениях, среди которых 623 — в отношении юридических лиц, включённых в реестр, 812 — в отношении тех, кто не внесён в перечень, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал. что президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам право взыскивать задолженности по жилищно-коммунальным платежам.