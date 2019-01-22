Количество задержанных в 2018 году рейсов стало рекордным

https://news.ru/storage/news/a692b45273add0574256a693bbc0a0d5/d3037583-b97e-451e-b2e7-2529166be8d5_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Согласно статистике, за прошлый год более чем у 10 млн авиапассажиров возникали проблемы с авиаперелётами, требующие, согласно европейскому регламенту ЕС № 261, денежных компенсаций.

Исследование провела компания AirHelp — крупнейшая компания по выплате компенсаций за сорванные авиарейсы. Оно показало, что такого количества проблем с вылетами и объёма компенсаций, как в 2018 году, ещё никогда не было. В России общее число случаев, когда пассажиры сталкивались с трудностями, возникшими при авиаперелётах, в том числе не предусматривающими компенсации, составило почти 9,3 млн.

Ранее News.ru писал о том, что для россиян, доходы которых составляют от 20 до 30 тыс. рублей в месяц, авиаперелёты являются непозволительной роскошью.