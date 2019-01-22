USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,284 $   Brent61.88 $ Bitcoin3,541.30 $
МОСКВА-15°C12:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Количество задержанных в 2018 году рейсов стало рекордным

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Согласно статистике, за прошлый год более чем у 10 млн авиапассажиров возникали проблемы с авиаперелётами, требующие, согласно европейскому регламенту ЕС № 261, денежных компенсаций.

Исследование провела компания AirHelp — крупнейшая компания по выплате компенсаций за сорванные авиарейсы. Оно показало, что такого количества проблем с вылетами и объёма компенсаций, как в 2018 году, ещё никогда не было. В России общее число случаев, когда пассажиры сталкивались с трудностями, возникшими при авиаперелётах, в том числе не предусматривающими компенсации, составило почти 9,3 млн.

Ранее News.ru писал о том, что для россиян, доходы которых составляют от 20 до 30 тыс. рублей в месяц, авиаперелёты являются непозволительной роскошью.


самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
в мире 21:05, 21 января 2019
Болтон: иранская авиакомпания перевозит вооружения
экономика 06:46, 21 января 2019
Подготовлена программа развития малой авиации в РФ
в мире 07:32, 20 января 2019
МИД РФ предупредил об отмене авиарейсов в США
Лента новостей
происшествия 12:00
Пожар произошёл в здании Арбитражного суда в Петербурге
политика 11:54
ФСБ перенесла визит дипломатов к Полу Уилану
происшествия 11:52
Заключённые напали на охранников в ростовской колонии
экономика 11:52
Киев хочет заставить Москву содержать свой трубопровод
экономика 11:47
Курс доллара вырос на 19 копеек
Другие новости
общество 11:26
Флагманский «Детский мир» в Москве хотят закрыть
общество 11:20
На воинский учёт будут ставить по месту проживания
общество 11:16
Суд решит вопрос о подсудности имущества Шестуна
общество 11:09
Суд рассмотрит иск Дерипаски и Зюганову 7 февраля
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top