Количество задержанных в 2018 году рейсов стало рекордным

Согласно статистике, за прошлый год более чем у 10 млн авиапассажиров возникали проблемы с авиаперелётами, требующие, согласно европейскому регламенту ЕС № 261, денежных компенсаций.
Исследование провела компания AirHelp — крупнейшая компания по выплате компенсаций за сорванные авиарейсы. Оно показало, что такого количества проблем с вылетами и объёма компенсаций, как в 2018 году, ещё никогда не было. В России общее число случаев, когда пассажиры сталкивались с трудностями, возникшими при авиаперелётах, в том числе не предусматривающими компенсации, составило почти 9,3 млн.
Ранее News.ru писал о том, что для россиян, доходы которых составляют от 20 до 30 тыс. рублей в месяц, авиаперелёты являются непозволительной роскошью.