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Количество волонтёров в РФ удвоилось

Александр Бугаев (в центре) fadm.gov.ru эксклюзивы

Александр Бугаев (в центре)

общество [ версия для печати ]

В России стало в два раза больше волонтёров. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев.

Как рассказал Бугаев в эксклюзивном интервью News.ru, за 2018 год, который был годом добровольцев и волонтёров, было сделано многое. Был сделан ряд системных шагов, государство уделяет развитию и поддержке волонтёрского движения большое внимание.

«Именно развитию и поддержке, а ни в коем случае не зарегулированию этого процесса», — подчеркнул Бугаев.

Волонтёрство — это серьёзный социальный порыв граждан, который нужно всячески поддерживать и давать ему возможность развиваться, отмечает глава федерального агентства.

Социология показала в прошлом году двукратный рост числа людей, которые считают себя волонтёрами.

«Мне кажется, это свойственно менталитету нашего народа. Делать добро — это про нас», — сказал глава федерального агентства.

Самое главное не забюрократизировать этот процесс, в то же время основы поддержки волонтёрского движения уже заложены, отметил Бугаев.

Ранее начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал в интервью News.ru о том, что молодёжные проекты концентрируются в социальной сфере, здравоохранении и образовании.


#россия #молодежь #волонтеры
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