https://static.news.ru/photo/d05766fe-b833-11e9-b044-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

За последние пять лет количество возгораний в Москве снизилось на 63,4%, сообщил начальник службы пожаротушения главного управления МЧС России по Москве Юрий Жуковский.

Вместе с этим снижается и количество погибших на пожарах людей, а число спасённых человеческих жизней увеличивается, — сказал Жуковский.

Среднее время прибытия первого спасательного подразделения сейчас составляет 7,62 минуты, передаёт его слова АГН «Москва». Этот показатель считается лучшим по России.

Кроме того, с каждым годом сокращается и время тушения пожара. Сейчас оно равно 8,08 минуты, рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Москве.

Ранее сотрудники Росгвардии спасли семью из трёх человек во время пожара на северо-западе Москвы, писал News.ru. Возгорание произошло в одной из квартир на 11-м этаже. Жильцы не могли покинуть её по причине задымлённости.