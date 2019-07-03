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Президент Владимир Путин подписал указ об исполнении поручений по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Документ предусматривает комплекс первоочередных мер и распределяет ответственность между различными ведомствами и структурами.

Помимо этого, в указе говорится о необходимости оперативного оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка. Перечень поручений был сформирован по итогам поездки главы государства в город Братск и прошедшего там межведомственного...