К 2020 году значительно увеличится число семей, получающих выплаты по уходу за ребёнком с рождения до трёх лет. Об этом в ходе совещания президента РФ с членами правительства рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Сейчас выплаты [на ребёнка] до 1,5 лет на первого и второго ребёнка получает порядка 446 тысяч наших семей. Начиная с 2020 года с учётом этих изменений уже выплаты от 0 до 3 лет будет получать порядка 856 тысяч семей, это существенный прирост, — сказала она.
Президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение денежных выплат для многодетных семей, имеющих кредит на недвижимость. Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, компенсация составит 450 тысяч рублей, писал News.ru.