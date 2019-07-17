https://static.news.ru/photo/7af90dac-a8ac-11e9-a198-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Число граждан России, временно потерявших право покидать пределы РФ из-за долгов, превысило отметку в 3,4 млн человек, что почти в 1,5 раза больше, чем год назад. 1 июля 2018-го в списке «штрафников» находились 2,3 млн жителей страны.

По состоянию на 1 июля 2019 года ограничение на выезд должников из РФ действовало в рамках более чем 3,4 миллиона исполнительных производств, в том числе свыше 524 тысяч — в рамках исполнительных производств в отношении должников по алиментным обязательствам, — цитирует РИА Новости сообщение представителей Федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве обратили внимание на то, что большинство невыездных должников проживают в Москве и Подмосковье, Татарстане, Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской области.

Ранее News.ru сообщал, что россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, за четыре месяца выплатили долги на 26 млрд рублей. Всего в Погранслужбе ФСБ России находилось около 5,2 млн постановлений об ограничении на выезд.