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Кольцевую развязку возле Шереметьево реконструируют

Андрей Никеричев/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Реконструкцию кругового движения на пересечении дороги «Лобня — аэропорт Шереметьево», Шереметьевского и Старошереметьевского шоссе планируют начать в январе-марте 2019 года. Также будут перестроены Авиационная улица и Шереметьевское шоссе от грузового терминала до терминала B одноимённого аэропорта.

Работы должны завершиться в 2020 году, передаёт АГН «Москва» слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

«В настоящее время ведется оформление и передача подрядчику документации, после чего начнётся подготовка территории и перенос инженерных коммуникаций», — сказал он.

Этот проект способен улучшить доступность международного аэропорта Шереметьево для транспорта, отметил он.

Ранее News.ru сообщал, что проект объединения линий столичного трамвая с монорельсом могут подготовить до июля 2019 года. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, демонтировать линию монорельса не планируется, так как она является историческим наследием.


#москва #шереметьево
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