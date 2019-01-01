Кольцевую развязку возле Шереметьево реконструируют

Реконструкцию кругового движения на пересечении дороги «Лобня — аэропорт Шереметьево», Шереметьевского и Старошереметьевского шоссе планируют начать в январе-марте 2019 года. Также будут перестроены Авиационная улица и Шереметьевское шоссе от грузового терминала до терминала B одноимённого аэропорта.
Работы должны завершиться в 2020 году, передаёт АГН «Москва» слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
«В настоящее время ведется оформление и передача подрядчику документации, после чего начнётся подготовка территории и перенос инженерных коммуникаций», — сказал он.
Этот проект способен улучшить доступность международного аэропорта Шереметьево для транспорта, отметил он.
Ранее News.ru сообщал, что проект объединения линий столичного трамвая с монорельсом могут подготовить до июля 2019 года. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, демонтировать линию монорельса не планируется, так как она является историческим наследием.