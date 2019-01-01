Кольцевую развязку возле Шереметьево реконструируют

https://news.ru/storage/news/b2fd50b2f342362bdba60fa349329c99/6965bcc8-4adf-46f6-888d-f03bc05d982c_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Реконструкцию кругового движения на пересечении дороги «Лобня — аэропорт Шереметьево», Шереметьевского и Старошереметьевского шоссе планируют начать в январе-марте 2019 года. Также будут перестроены Авиационная улица и Шереметьевское шоссе от грузового терминала до терминала B одноимённого аэропорта.

Работы должны завершиться в 2020 году, передаёт АГН «Москва» слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

«В настоящее время ведется оформление и передача подрядчику документации, после чего начнётся подготовка территории и перенос инженерных коммуникаций», — сказал он.

Этот проект способен улучшить доступность международного аэропорта Шереметьево для транспорта, отметил он.

Ранее News.ru сообщал, что проект объединения линий столичного трамвая с монорельсом могут подготовить до июля 2019 года. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, демонтировать линию монорельса не планируется, так как она является историческим наследием.