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Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

Григорий Сысоев/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Следствие изменило обвинение футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Теперь спортсменам вменяют статью 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), сообщил адвокат Кокорина Вячеслав Барик.

Ранее их обвиняли по статье 116 УК РФ (Побои). Причиной изменений стал результат медицинской экспертизы, которая установила, что потерпевшему был причинён лёгкий вред здоровью, травмы вызвали кратковременное расстройство состояния организма.

По обеим статьям срок наказания — до двух лет лишения свободы. Таким образом, изменение никак не отразится на максимальном сроке наказания для футболистов. Спортсменам также вменяется статья 213 УК РФ (Хулиганство), максимальное наказание по которой составляет 7 лет лишения свободы, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что безопасность судьи, рассматривающей дело российских спортсменов, обеспечит охрана. На электронный адрес Мосгорсуда пришло сообщение с намёком на физическую расправу над представителем ведомства. «Ему вообще не жить», — пообещал анонимный злоумышленник.


#АлександрКокорин #ПавелМамаев #статья
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