Кокорина и Мамаева поддержала шансон-группа «Бутырка»

https://news.ru/storage/news/c5256ce13a3322006adce31fed878b85/bed601a8-e9e9-42dd-aea4-65b3f596fbe0_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва"

В честь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева российские шансон-исполнители записали песню. Поздравительную композицию спортсменам адресовала группа «Бутырка».

Клип опубликован на YouTube-канале группы.

Музыканты поддерживают спортсменов, отмечая, что «не все на воле против вас», а потребление алкоголя «без драки — пустое дело». Также арестованным футболистам группа пожелала «здоровья, фарта и воли».

Кокорин и Мамаев, младший брат Кокорина и их общий друг были арестованы после двух драк в Москве минувшей осенью. Сейчас фигуранты уголовных дел находятся в СИЗО «Бутырка».