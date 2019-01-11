Кокорина и Мамаева поддержала шансон-группа «Бутырка»

В честь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева российские шансон-исполнители записали песню. Поздравительную композицию спортсменам адресовала группа «Бутырка».
Клип опубликован на YouTube-канале группы.
Музыканты поддерживают спортсменов, отмечая, что «не все на воле против вас», а потребление алкоголя «без драки — пустое дело». Также арестованным футболистам группа пожелала «здоровья, фарта и воли».
Кокорин и Мамаев, младший брат Кокорина и их общий друг были арестованы после двух драк в Москве минувшей осенью. Сейчас фигуранты уголовных дел находятся в СИЗО «Бутырка».