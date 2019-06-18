https://static.news.ru/photo/a57afb0c-9205-11e9-ad5e-fa163e074e61_1024.jpg Александр Кокорин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Осуждённый по делу о хулиганстве футболист Александр Кокорин выразил желание отбывать наказание в одной колонии с младшим братом Кириллом. Свою просьбу он озвучил представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников после встречи с футболистом в СИЗО-2 («Бутырка») заявил, что сложившаяся практика позволяет помещать братьев не только в одну колонию, но и в один отряд. Он рассказал, что комиссия дала соответствующие рекомендации, сообщает РИА Новости .

В настоящий момент ФСИН ожидает документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу. Затем четырёх осуждённых по этому делу отправят в колонию одного из близлежащих к Москве регионов.

Ранее News.ru сообщал, что 18 июня адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о сроке, в течение которого его клиент и Александр Кокорин отправятся в колонию общего режима. По его словам, это произойдёт в течение двух недель.

Согласно решению суда, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, его брату Кириллу Кокорину также дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима.