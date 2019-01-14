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Кокорин пожаловался на мучительные боли

Александр Кокорин Dmitry Golubovich/Global Look Press

Александр Кокорин

общество [ версия для печати ]

Нападающий питерского клуба «Зенит» Александр Кокорин, арестованный по делу о побоях и хулиганстве, пожаловался на мучительные боли в травмированном колене, а также признался, что принципиально не ест тюремную еду.

При этом он пояснил посетившим его членам общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы, что больше не хочет обращаться к тюремным медикам. В ответ ему посоветовали пригласить врача с воли, это в случае необходимости не запрещается законом.

«Что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?» — цитирует газета «Известия» Кокорина.

По его словам, вся проблема в том, что занятий на тренажёрах и игры в настольный теннис для поддержания спортивной формы категорически не хватает. Футболист также пожаловался на свою спортивную форму, подчеркнув, что она ужасна.

Говоря о футбольном матче, который якобы должен состояться в СИЗО, спортсмен сообщил, что организаторы этого мероприятия к нему даже не обращались.

«У меня есть контракт. Вы можете где-то выступать без разрешения своего работодателя?» — возмутился зенитовец, в очередной раз напомнив о проблемах с коленом.

Спросили наблюдатели и про тюремное меню, однако Кокорин отказался обсуждать эту тему, так как блюда из местного рациона не употребляет — ему хватает продуктовых передач от родственников.

Нападающий питерского клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Срок содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Футболистов обвиняют в избиении Виталия Соловчука — водителя одной из ведущих Первого канала, а также главы департамента Минпромторга Дениса Пака и главы НАМИ Сергея Гайсина.

Ранее News.ru писал о том, что в честь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева российские шансон-исполнители записали песню. Поздравительную композицию спортсменам адресовала группа «Бутырка».


#спорт #сизо #АлександрКокорин
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