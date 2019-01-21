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Кокорин назвал россиян «стадом баранов»

Александр Кокорин Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Александр Кокорин

общество [ версия для печати ]

Футболист Александр Кокорин, который находится в СИЗО «Бутырка», в переписке со своим болельщиком назвал россиян «стадом баранов». Текст оказался в распоряжении журналистов.

«Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже», — публикует переписку Кокорина издание «Невские новости».

Ранее News.ru писал о том, что руководство ФСИН согласилось организовать футбольный матч с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Кокорин и Мамаев, младший брат Кокорина и их общий друг были арестованы после двух драк в Москве минувшей осенью.


#АлександрКокорин #бараны
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