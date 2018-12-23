Кокорин и Мамаев должны получить разрешение для матча в СИЗО

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Правила следственного изолятора не позволяют Александру Кокорину и Павлу Мамаеву видеться друг с другом. Поэтому без специального разрешения игра в футбол с их участием невозможна, объяснил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Подобное разрешение необходимо получить у следователя.

Именно из-за такого запрета футболисты сидят в разных камерах и ходят в спортивный зал раздельно, передаёт его слова ТАСС.

«Так что проведение этого матча без подобного разрешения невозможно», — подчеркнул он.

Ранее News.ru сообщал, что Кокорин и Мамаев в составе команды заключённых проведут матч с охранниками следственного изолятора, в котором они находятся под арестом. Идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний.