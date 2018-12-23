Кокорин и Мамаев должны получить разрешение для матча в СИЗО

Правила следственного изолятора не позволяют Александру Кокорину и Павлу Мамаеву видеться друг с другом. Поэтому без специального разрешения игра в футбол с их участием невозможна, объяснил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.
Подобное разрешение необходимо получить у следователя.
Именно из-за такого запрета футболисты сидят в разных камерах и ходят в спортивный зал раздельно, передаёт его слова ТАСС.
«Так что проведение этого матча без подобного разрешения невозможно», — подчеркнул он.
Ранее News.ru сообщал, что Кокорин и Мамаев в составе команды заключённых проведут матч с охранниками следственного изолятора, в котором они находятся под арестом. Идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний.