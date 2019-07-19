https://static.news.ru/photo/0f80553c-aa17-11e9-9e0a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jürgen & Christine Sohns/imagebroker.com/Global Look Press

Видовое разнообразие Московского зоопарка может пополниться коалами. В настоящее время ведутся переговоры по их приобретению.

Это, конечно, не такая сложная задача, как панды, но там сложности с эвкалиптом, где мы его сможем приобретать, какое качество его, достаточно ли влажности. Очень много маленьких моментов и нюансов, — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова в интервью радиостанции « Говорит Москва ».

Она отметила, что коалы не относятся к числу так называемых животных-компаньонов, которые любят, когда их трогают и гладят. Поэтому, когда они появятся в зоопарке, пообниматься с ними у посетителей не получится.

Ранее News.ru писал, что в столичном зоопарке появился на свет птенец занесённого в Красную книгу розового пеликана. Специалисты отмечают, что рождение птенца уникально временем, поскольку обычно это происходит поздней осенью.