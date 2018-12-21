КНР согласовала последний рейс «Жемчужной реки»

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Власти КНР согласовали последний вывозной рейс туристов «Жемчужной реки» с Хайнаня. В ближайшее время россияне должны вылететь в Хабаровск, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин

На родину этим рейсом вернутся 126 человек, сообщает ТАСС. В частности, среди пассажиров — начальник отдела краевого управления по туризму Валентина Неретина, которую отправляли в Китай для организации помощи хабаровчанам.

Самолёт уже прибыл в провинцию.

Как писал News.ru, 7 декабря авиакомпания «ИрАэро» приостановила полёты в китайские города Хайкоу и Санья, а также аннулировала рейсы по ряду других направлений. Причиной стал финансовый спор с туроператором «Жемчужная река», который задолжал перевозчику $2,3 млн. «ИрАэро» согласилась забрать застрявших туристов за свой счёт. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства проблемного туроператора.