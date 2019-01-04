Кнопки экстренного вызова появятся на улицах Подмосковья

Терминалы с кнопкой экстренного вызова будут установлены в публичных местах в Московской области. Экспериментальный проект предполагается реализовать до конца года.
В случае экстренной ситуации прохожие смогут оперативно вызвать диспетчера экстренных служб, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на начальника регионального управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Сергея Самолевского.
Помимо этого, на дорогах планируется установить около 500 аппаратов с кнопками SOS.
Ранее, как сообщал News.ru, власти Москвы заявили о намерении расширить сеть уличного видеонаблюдения. Помимо этого, будут заменены устаревшие модели камер на более современные, которые позволяют фиксировать происходящее в высоком разрешении.