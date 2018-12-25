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Клишас ответил на расследование Навального

Андрей Клишас Сергей Булкин/News.ru

Андрей Клишас

общество [ версия для печати ]

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о незадекларированном имуществе сенатора Андрея Клишаса. Чиновник утверждает, что всё своё имущество он честно заработал и заплатил все соответствующие налоги.

«У меня много чего есть из того, о чем Навальный пишет, и даже больше. Но у меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. Все заработано законно, налоги уплачены», — заявил Клишас.

Сенатор подтвердил, что учился вместе с Навальным на юридическом факультете в РУДН, но комментировать их знакомство и общение отказался, сообщает РБК.

Как ранее писал News.ru, в ФБК сообщили, что чиновник в своей декларации не указал участок площадью 1,3 гектара в Подмосковье и землю площадью 8,4 тысячи квадратных метров на Рублёвке, а также дорогостоящую коллекцию часов и машину Maybach.


#россия #АлексейНавальный #расследование #клишас
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