Клишас ответил на расследование Навального

https://news.ru/storage/news/8764391061e0a6d07813f487d91e594f/f7204905-ccd3-480e-9ed7-85fcfba61bef_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Андрей Клишас

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о незадекларированном имуществе сенатора Андрея Клишаса. Чиновник утверждает, что всё своё имущество он честно заработал и заплатил все соответствующие налоги.

«У меня много чего есть из того, о чем Навальный пишет, и даже больше. Но у меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. Все заработано законно, налоги уплачены», — заявил Клишас.

Сенатор подтвердил, что учился вместе с Навальным на юридическом факультете в РУДН, но комментировать их знакомство и общение отказался, сообщает РБК.

Как ранее писал News.ru, в ФБК сообщили, что чиновник в своей декларации не указал участок площадью 1,3 гектара в Подмосковье и землю площадью 8,4 тысячи квадратных метров на Рублёвке, а также дорогостоящую коллекцию часов и машину Maybach.