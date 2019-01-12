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Клишас оправдал закон «о неуважении к власти»

Андрей Клишас Сергей Булкин/News.ru

Андрей Клишас

общество [ версия для печати ]

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что законопроект об ответственности за оскорбление государственной символики в интернете допускает конструктивную критику власти.

«Законопроект, направленный на определение ответственности за оскорбление публичных служащих и государственных символов, не предусматривает запрета на критику органов власти в интернете», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что законопроект установит ответственность именно за оскорбление представителей власти, выражение неуважения по отношению к государству, обществу, государственной символике. Об этом сообщает РИА Новости.

«А относительно критики представителей власти — она, конечно же, необходима, без неё невозможна свобода слова и демократическое общество, политический плюрализм», — добавил Клишас.

Согласно документу, в российском интернете будут блокировать публикации, искажающие общественно значимую информацию, а также материалы в нецензурной форме, оскорбляющие граждан и государство. Распространить подобные запреты инициаторы законопроекта предлагают на весь интернет и даже на социальные сети. Физическим лицам грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей, должностным — от 30 до 50 тыс. рублей, юридическим — до одного миллиона рублей с конфискацией. Законопроект будет рассмотрен 14 января.

Как ранее писал News.ru, Андрей Клишас ответил на расследование Навального. Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о незадекларированном имуществе сенатора. Чиновник утверждает, что всё своё имущество он честно заработал и заплатил все соответствующие налоги.


#госдума #россия #клишас
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