Клинцевич высказался о захвате моряков из России

https://news.ru/storage/news/3273f8e4294feef116a31969d16a758a/9704ae9d-8d5f-4f75-a796-afca28dfb452_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Франц Клинцевич

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что по делу захвате моряков из РФ пиратами в Гвинейском заливе могут возникнуть вопросы к судовладельцу о том, насколько он позаботился о безопасности.

Он предположил, что возможно были приняты не все меры предосторожности.

«Не думаю, что подобный случай был первым в данном регионе», — отметил сенатор.

По его словам, для освобождения россиян нужно сделать всё необходимое, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что пираты у побережья Бенина напали на торговое судно MSC Mandy с 23 россиянами и одним украинцем на борту. Похищены шесть членов экипажа, остальных нападавшие не тронули.