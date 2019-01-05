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Клинцевич высказался о захвате моряков из России

Франц Клинцевич Сергей Булкин/News.ru

Франц Клинцевич

общество [ версия для печати ]

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что по делу захвате моряков из РФ пиратами в Гвинейском заливе могут возникнуть вопросы к судовладельцу о том, насколько он позаботился о безопасности.

Он предположил, что возможно были приняты не все меры предосторожности.

«Не думаю, что подобный случай был первым в данном регионе», — отметил сенатор.

По его словам, для освобождения россиян нужно сделать всё необходимое, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что пираты у побережья Бенина напали на торговое судно MSC Mandy с 23 россиянами и одним украинцем на борту. Похищены шесть членов экипажа, остальных нападавшие не тронули.


#Клинцевич #Пираты #захват #моряки
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