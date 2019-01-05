Клинцевич высказался о захвате моряков из России

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что по делу захвате моряков из РФ пиратами в Гвинейском заливе могут возникнуть вопросы к судовладельцу о том, насколько он позаботился о безопасности.
Он предположил, что возможно были приняты не все меры предосторожности.
«Не думаю, что подобный случай был первым в данном регионе», — отметил сенатор.
По его словам, для освобождения россиян нужно сделать всё необходимое, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что пираты у побережья Бенина напали на торговое судно MSC Mandy с 23 россиянами и одним украинцем на борту. Похищены шесть членов экипажа, остальных нападавшие не тронули.