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Клинцевич прокомментировал похищение картины Куинджи

WildWildMoscow/Twitter

общество [ версия для печати ]

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что картина Архипа Куинджи могла быть украдена из Третьяковской галереи для частного коллекционера, работающего на чёрном рынке, потому что легально продать этот шедевр невозможно.

«Я думаю, что эта кража могла быть совершена для какого-то частного коллекционера, который никогда не показывает и не афиширует наличие своих картин. И кто-то, зная о таком предложении, рискнул совершить такой дерзкий поступок», — сказал Клинцевич.

По мнению сенатора, похититель знал систему охраны в галерее. Кроме того, он обладает хорошими психологическими качествами, чтобы демонстративно снять картину со стены в присутствии посетителей, сообщает «Интерфакс».

Ранее посетители Третьяковской галереи сообщили о краже картины Архипа Куинджи. Как пишут пользователи в соцсетях, на месте работает полиция. Выход из картинной галереи закрыт. Всех, кто находится внутри, допрашивают и досматривают. Министерство культуры Российской Федерации подтверждает факт исчезновения картины русского художника Архипа Куинджи. «Ай-Петри. Крым» отсутствует в выставочном зале Третьяковской галереи.

Как писал News.ru, пропавшая из Третьяковской галереи картина русского художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» застрахована на 12 млн рублей. Это на четыре миллиона больше её реальной стоимости, сообщили организаторы выставки.


#Клинцевич #АрхипКуинджи #картина
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