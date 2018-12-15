Клинцевич предрёк отмену решений церковного собора

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Франц Клинцевич

Сенатор Франц Клинцевич считает, что решения «объединительного собора» в Киеве, где объявили о создании новой церкви, будут признаны несостоятельными.

«Не сомневаюсь, что в самое ближайшее время решения этого так называемого объединительного собора самой православной церковью будут признаны несостоятельными», — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, речь идет о попрании «основы основ» церковных традиций и попытке раскола православной церкви.

«Религия и вера были поставлены во служение даже не политике, а амбициям Петра Порошенко. Как верующий человек я не могу этого принять. В конце концов нельзя в одночасье ломать то, что складывалось многими веками», — заявил Клинцевич.

Политики Украины, в свою очередь, с восторгом комментируют новости о создании новой церкви. Так, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала это событие переломным в истории страны и «новой точкой отсчёта свободы».