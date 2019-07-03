https://static.news.ru/photo/cfff31d0-9d91-11e9-a0cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Франц Клинцевич порекомендовал туристам воздержаться от поездок в страны с высокой вероятностью терактов.

Поводом для этого послужил очередной взрыв, прогремевший в столице Туниса 2 июля. Согласно данным местной полиции, теракт совершил смертник, который был причастен к аналогичным происшествиям 27 июня.

По словам политика, в странах с большим турпотоком существует повышенная угроза терактов, поэтому выбирать место для проведения отпуска нужно тщательно.

Надо думать, куда вы едете отдыхать с семьёй. Подумайте о безопасности своих родных и близких. Могу с уверенностью сказать, что благодаря работе наших спецслужб и правоохранителей российские курорты сегодня безопасны, — цитирует сенатора « ПолитЭкспер т».

Ранее News.ru писал, что хозяева тунисского отеля Kantaoui Bay спрятали памятник 39 жертвам теракта, произошедшего в 2015 году. По словам одного из сотрудников гостиницы, это было сделано, чтобы не отпугивать отдыхающих.