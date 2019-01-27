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Клинцевич поприветствовал помощь блокадникам от Германии

Elena Dunn/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Член Совфеда Франц Клинцевич поприветствовал решение Германии о выделении дополнительных средств на поддержку ленинградских блокадников.

«Дело далеко не только в деньгах. Значит, об этой трагедии помнят не только в России. Значит, ничего подобного никогда не должно повториться», — Клинцевич в Facebook.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров вместе с германским коллегой Хайко Маасом приветствовали решение о выделении средств для помощи блокадникам. Также правительство ФРГ направит €12 млн на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны и создание российско-германского Центра встреч в Санкт-Петербурге, писал News.ru.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от нацистской блокады. Она продлилась 872 дня. За это время погибло до 1,5 млн человек.


#Клинцевич #блокада
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