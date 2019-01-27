Клинцевич поприветствовал помощь блокадникам от Германии

Член Совфеда Франц Клинцевич поприветствовал решение Германии о выделении дополнительных средств на поддержку ленинградских блокадников.
«Дело далеко не только в деньгах. Значит, об этой трагедии помнят не только в России. Значит, ничего подобного никогда не должно повториться», — Клинцевич в Facebook.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров вместе с германским коллегой Хайко Маасом приветствовали решение о выделении средств для помощи блокадникам. Также правительство ФРГ направит €12 млн на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны и создание российско-германского Центра встреч в Санкт-Петербурге, писал News.ru.
27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от нацистской блокады. Она продлилась 872 дня. За это время погибло до 1,5 млн человек.