Клинцевич назвал эстонского журналиста провокатором

https://news.ru/storage/news/f5dc08c92920c7c2a975af98f9fd7c95/dc5d589d-9050-42d4-a696-dfa7d2b22979_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Франц Клинцевич

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал «настоящим провокатором» эстонского журналиста, который предложил правительству его страны разместить на территории государства ракеты и направить их на Санкт-Петербург.

По его словам, Вахур Кооритс по определению не может считаться журналистом. Он напомнил, что сотрудник СМИ должен передавать максимально правдивую информацию, а не делать безответственные заявления.

«При этом он даже не понимает, к чему могут привести его предложения в случае их реализации», — подчеркнул политик.

Клинцевич выразил надежду, что эстонские власти «реально оценивают ситуацию», передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее telegram-канал «СМИ.ли» сообщил, что родственники эстонца имеют бизнес в РФ. Его попросили пояснить, зачем вести дела «в той самой России».