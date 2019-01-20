Клинцевич назвал эстонского журналиста провокатором

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал «настоящим провокатором» эстонского журналиста, который предложил правительству его страны разместить на территории государства ракеты и направить их на Санкт-Петербург.
По его словам, Вахур Кооритс по определению не может считаться журналистом. Он напомнил, что сотрудник СМИ должен передавать максимально правдивую информацию, а не делать безответственные заявления.
«При этом он даже не понимает, к чему могут привести его предложения в случае их реализации», — подчеркнул политик.
Клинцевич выразил надежду, что эстонские власти «реально оценивают ситуацию», передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее telegram-канал «СМИ.ли» сообщил, что родственники эстонца имеют бизнес в РФ. Его попросили пояснить, зачем вести дела «в той самой России».