USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,606.62 $
МОСКВА-4°C15:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Клинцевич назвал эстонского журналиста провокатором

Франц Клинцевич Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Франц Клинцевич

общество [ версия для печати ]

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал «настоящим провокатором» эстонского журналиста, который предложил правительству его страны разместить на территории государства ракеты и направить их на Санкт-Петербург.

По его словам, Вахур Кооритс по определению не может считаться журналистом. Он напомнил, что сотрудник СМИ должен передавать максимально правдивую информацию, а не делать безответственные заявления.

«При этом он даже не понимает, к чему могут привести его предложения в случае их реализации», — подчеркнул политик.

Клинцевич выразил надежду, что эстонские власти «реально оценивают ситуацию», передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее telegram-канал «СМИ.ли» сообщил, что родственники эстонца имеют бизнес в РФ. Его попросили пояснить, зачем вести дела «в той самой России».


#россия #журналист #Клинцевич #провокация #эстония #Кооритс
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина


читайте также
политика 12:34, 20 января 2019
Депутат усомнился в адекватности журналиста Коортиса
в мире 08:56, 20 января 2019
Эстонский журналист придумал план войны с Россией
Лента новостей
в мире 15:57
Самая толстая кошка Британии села на диету и ищет дом
общество 15:50
Режиссёра «Праздника» вызвали на допрос в полицию
спорт 15:44
Бестемьянова оценила шансы Загитовой выиграть ЧЕ
в мире 15:43
Итальянцам разрешили ходить на работу с собаками
наука 15:39
Лунное затмение в России пройдёт по расписанию
Другие новости
общество 15:50
Режиссёра «Праздника» вызвали на допрос в полицию
общество 15:23
Красноярских детей выселили из школы ради McDonald’s
общество 14:59
Сильные морозы пообещали москвичам
общество 14:52
Полуголая девушка в Саратове пыталась растопить снег утюгом
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top