https://static.news.ru/photo/cfd043c4-a968-11e9-a830-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Кандидат географических наук, руководитель Метеообсерватории МГУ Павел Константинов прокомментировал заявление, что Россию в ближайшие пять лет ждёт аномальная жара. По его словам, глобального потепления отрицать нельзя, однако было бы неправильным не отметить цикличность погоды.

В связи с тем что нынешнее потепление климата из-за увеличения количества парниковых газов стало настолько мощным, мы этого пока не замечаем. Но тенденция на похолодание в конце концов переломит, — сообщил он в интервью телеканалу « Царьград ».

Он добавил, что самым опасным последствием изменения климата является не рост уровня Мирового океана, а увеличение повторяемости опасных явлений погоды. За последние 20 лет количество неблагоприятных погодных явлений на европейской территории России выросло в два раза. Он предупредил, что в ближайшее десятилетие жизнь россиян кардинально изменится.

Нужно будет некоторым образом перестроить ментальность. Потому что мы до этого были, конечно, избалованы достаточно спокойной погодой, если сравнивать с теми же Соединёнными Штатами, — заключил эксперт.

Ранее климатолог Александр Чернокульский рассказал, что в ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода. Вероятность температурных рекордов является высокой из-за прихода блокирующего антициклона, писал News.ru.