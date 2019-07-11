Заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук Владимир Семёнов считает, что прогноз климатологов из Швейцарии является «экстремальным». По его словам, температура к 2050-му в Москве повысится максимум на 3 °C, а не на озвученные европейскими учеными 5,5 °C.
Самый тёплый месяц года у нас июль, за последние 100 лет температура повысилась примерно на 2,5 градуса, максимум на три. Последние 30 лет температура росла наиболее сильно. Такие прогнозы могут делаться на основании анализа модели климата, и для Москвы к 2050 году вряд ли такой экстремальный сценарий осуществится. Скорее к концу ХХI века, но спустя 30 лет, думаю, потепление будет на 1,5–2 градуса для июля, это в среднем по модели, — успокоил Семёнов.
Климатолог также считает, что к середине века дневная температура в июле в Москве достигнет +27 °C, сообщает
Ранее News.ru писал, что учёные из Цюриха предсказали, как изменится климат в разных городах к 2050 году. Московская температура достигнет уровня нынешнего климата в Детройте.