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Избитая семилетняя Аиша Ажигова, привезённая из Ингушетии в Москву на лечение, чувствует себя лучше и уже ест мороженое.

Самочувствие Аиши Ажиговой улучшается. Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе и мороженое. Комплексная терапия продолжается, — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и...