Клиентке сломали руку в кафе в Москве

Официантка и клиентка повздорили в кафе на проспекте Мира. Конфликт закончился дракой, в которой сотрудница заведения сломала 51-летней посетительнице руку.
Пострадавшую москвичку забрали в больницу. Позже женщина обратилась в полицию.
Установлено, что официантка ударила клиентку предметом по предплечью. У потерпевшей открытый перелом руки.
«Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления — „умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“», — сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.
29-летнюю официантку задержали по месту жительства. Она оказалась приезжей.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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