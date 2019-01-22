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Клиентке сломали руку в кафе в Москве

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Официантка и клиентка повздорили в кафе на проспекте Мира. Конфликт закончился дракой, в которой сотрудница заведения сломала 51-летней посетительнице руку.

Пострадавшую москвичку забрали в больницу. Позже женщина обратилась в полицию.

Установлено, что официантка ударила клиентку предметом по предплечью. У потерпевшей открытый перелом руки.

«Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления — „умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“», — сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.

29-летнюю официантку задержали по месту жительства. Она оказалась приезжей.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее режиссёр Константин Богомолов рассказал о полученных переломах после потасовки в Москве, писал News.ru.


#москва #драка #женщины
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