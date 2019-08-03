https://static.news.ru/photo/b259b886-b5d7-11e9-8966-fa163e074e61_660.jpg Мэрилин Керро Фото: instagram.com/devilmarylinkerro

Одна из клиенток бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро обвинила её в обмане.

По словам женщины, она обратилась к ведьме за прогнозом и заплатила за это 400 рублей. Однако после получения денег ясновидящая перестала отвечать на сообщения.

Вы меня кинули... — написала в соцсети обманутая клиентка.

При этом она пожелала, чтобы эти деньги пошли на благо семьи Керро, передаёт Starhit .

Как писал News.ru, ранее победительница 15-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что является генетическим мужчиной. Она сравнила себя с английской королевой Елизаветой и Жанной д`Арк, которые страдали синдромом Морисса.