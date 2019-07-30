Заключённые одной из исправительных колоний Приморского края начали изучать китайский язык. В качестве преподавателя выступает осуждённый гражданин КНР.
Это единственный такой «кружок по интересам» на территории всего Дальнего Востока,
Там уточнили, что до заключения китаец занимался преподаванием, а в колонии выучил русский язык, окончил общеобразовательную школу и стал обучать своему родному языку всех желающих.
Его ученики уже могут разговаривать и петь песни на китайском языке, добавили в ведомстве.
В ближайшее время в колонии планируют открыть кружки по изучению узбекского и азербайджанского языков, так как подобные занятия, уверены там, способствуют перевоспитанию осуждённых.
Ранее News.ru писал, что стоимость частных уроков по изучению иностранных языков растёт. За год она увеличилась на 13%. Средний по России показатель составляет около 300 рублей.