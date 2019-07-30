https://static.news.ru/photo/c496ccb4-b36b-11e9-baa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 25.fsin.su

Заключённые одной из исправительных колоний Приморского края начали изучать китайский язык. В качестве преподавателя выступает осуждённый гражданин КНР.

Это единственный такой «кружок по интересам» на территории всего Дальнего Востока, сообщили в региональном главке Федеральной службы исполнения наказаний.

Там уточнили, что до заключения китаец занимался преподаванием, а в колонии выучил русский язык, окончил общеобразовательную школу и стал обучать своему родному языку всех желающих.

Его ученики уже могут разговаривать и петь песни на китайском языке, добавили в ведомстве.

В ближайшее время в колонии планируют открыть кружки по изучению узбекского и азербайджанского языков, так как подобные занятия, уверены там, способствуют перевоспитанию осуждённых.

Ранее News.ru писал, что стоимость частных уроков по изучению иностранных языков растёт. За год она увеличилась на 13%. Средний по России показатель составляет около 300 рублей.