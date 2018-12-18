Китай затягивает с вывозом туристов «Жемчужной реки»

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Сроки возвращения российских туристов туроператором «Жемчужная река» с Хайнаня переносятся в связи с тем, что китайские власти не одобрили один из вывозных рейсов, сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

По его словам, в настоящее время ожидается вылет очередного рейса с 344 пассажирами.

«Останется порядка 400. Планировали вывезти всех завтра (19 декабря). Но теперь вывезем только часть», — отметил он.

Осауленко добавил, что рейс авиакомпании «Аврора» пока так и не был подтверждён, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что власти провинции Хайнань после инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены строже контролировать эту сферу. Ведомство также планирует способствовать созданию российско-китайского механизма по обмену информацией о недобросовестных туристических компаниях.

7 декабря авиакомпания «ИрАэро» приостановила полёты в города Хайкоу и Санья, расположенные на острове Хайнань, а также аннулировала рейсы по ряду других направлений. Причиной стал финансовый спор с туроператором «Жемчужная река», который задолжал перевозчику $2,3 млн. «ИрАэро» согласилась забрать застрявших туристов за свой счёт. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства проблемного туроператора.