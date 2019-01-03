Киселёв зачитал рэп про «работу на телеке»

Телеведущий Дмитрий Киселёв, который уже не первый месяц пытается доказать, что тоже может сочинять и читать рэп, показал, на что способен в эфире программы «Мастер смеха».
Журналист зачитал о своей нелёгкой работе, распорядке дня и отношениях России и Запада.
«Сидишь на кухне, ругаешь Америку. Попробуй сделать это по телеку», — описал свою работу гендиректор «Россия сегодня».
Кроме того, ведущий пригласил всех на рэп-фестиваль в Коктебель.
Как писал News.ru ранее, Киселёв пообещал зачитать рэп собственного сочинения на фестивале в Коктебеле. Он также отметил, что ждёт на open-air мероприятии, которое пройдёт на нудистском пляже в Крыму, всех рэп-исполнителей. При этом журналист подчеркнул, что рэперы за участие денег не получат: событие организуется ради искусства.