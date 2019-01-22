Киселёв выплатит 2,6 млн за реконструкцию виллы в Коктебеле

https://news.ru/storage/news/833d45a178c83774e085f67a17048fb7/14141f8a-2807-4839-ba62-b978339f4949_850.jpg Зураб Джавахадзе/ТАСС

Дмитрий Киселёв

Суд обязал журналиста Дмитрия Киселёва выплатить архитектору Владимиру Мазурину долг в размере 2,6 млн рублей за реконструкцию виллы в Коктебеле.

«Объект по-прежнему представляет опасность для всех окружающих, но это не повод не оплачивать услуги», — передаёт слова представителя архитектора Сергея Цапко «Новая газета».

В иске указывалось, что в 2015–2016 годах Мазурин проводил реконструкцию виллы под Коктебелем. Архитектор просил Киселёва «повысить жёсткость металлокаркасов», однако заказчик отказался это делать, информирует «Реальное время».

Как ранее писал News.ru, российских журналистов пригласили в дом журналиста Дмитрия Киселева, который находится в Коктебеле. Там пройдет следующий брифинг Министерства иностранных дел Российской Федерации.