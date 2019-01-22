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Киселёв выплатит 2,6 млн за реконструкцию виллы в Коктебеле

Дмитрий Киселёв Зураб Джавахадзе/ТАСС

Дмитрий Киселёв

общество [ версия для печати ]

Суд обязал журналиста Дмитрия Киселёва выплатить архитектору Владимиру Мазурину долг в размере 2,6 млн рублей за реконструкцию виллы в Коктебеле.

«Объект по-прежнему представляет опасность для всех окружающих, но это не повод не оплачивать услуги», — передаёт слова представителя архитектора Сергея Цапко «Новая газета».

В иске указывалось, что в 2015–2016 годах Мазурин проводил реконструкцию виллы под Коктебелем. Архитектор просил Киселёва «повысить жёсткость металлокаркасов», однако заказчик отказался это делать, информирует «Реальное время».

Как ранее писал News.ru, российских журналистов пригласили в дом журналиста Дмитрия Киселева, который находится в Коктебеле. Там пройдет следующий брифинг Министерства иностранных дел Российской Федерации. 


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