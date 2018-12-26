Киселёв отреагировал на слова Андреевой об агрессии на ТВ

https://news.ru/storage/news/67124823481aa4d32642b1cf0abe4d67/63316565-c3dc-43b5-9033-55e6699fb99f_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дмитрий Киселёв

Ведущий телеканала «Россия» Дмитрий Киселёв прокомментировал высказывание своей коллеги с Первого канала Екатерины Андреевой об агрессии на отечественном ТВ.

По мнению Киселёва, это связано исключительно с ролью России в современном мире и присутствует только при освещении международной повестки.

«Не замечать этого было бы странно. Может быть, кому-то кажется, что мы замечаем слишком агрессивно. Но это не совсем точная интерпретация. Мы просто видим, что происходит вокруг России. Потому что Россия кому-то очень мешает, поддерживая ядерный баланс и призывая вести себя прилично и просто порядочно», — заявил телеведущий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вместе с тем агрессии внутри российского общества журналист не видит. По его словам, люди в нашей стране стали относиться друг к другу ближе и теплей.

«Врачи лечат людей, учителя учат, дети растут нормальными. Какие-то отдельные случаи – ну, реперов прищемляют – на уровне бытовой дикости. Но это не система. Мне кажется, что у нас всё хорошо в обществе и всё хорошо на телевидении», — подытожил Киселёв.

Как писал News.ru, ведущая программы «Время» Екатерина Андреева призналась, что считает просмотр российского телевидения вредным для здоровья из-за слишком большого количества агрессии, которая льётся с экранов.