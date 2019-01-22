Киселёв оспорит решение суда по иску архитектора своей виллы

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Дмитрий Киселёв

Телеведущий Дмитрий Киселёв планирует оспорить решение Королёвского городского суда о выплате долга архитектору Владимиру Мазурину за реконструкцию виллы в Коктебеле. Киселёва обязали выплатить 2,6 млн рублей.

По мнению телеведущего, суд вынес двоякое решение, отверг большую часть требований и проигнорировал доводы защиты, которая подготовила несколько десятков страниц объяснений с таблицами.

«Я считаю это решение неправомерным, такой подход к делу буду оспаривать. Пока точки не поставлены, из этого решения вообще ничего не следует и меня это ни к чему не обязывает», — заявил Дмитрий Киселёв в интервью Nation News.

В суд на Киселёва подал реконструктор дачи Владимир Мазурин. По его словам, за два с половиной года работы телеведущий не заплатил ему, писал News.ru.