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Депутат Кировской городской думы 23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте» про то, что пользователи могут записываться к нему на «на бровки и ноготочки».



Администрация паблика «Борщ» в этом посте, кроме всего прочего, сообщила, что Валенчук одновременно является депутатом Кировской городской думы и сыном депутата Госдумы Олега Валенчука. Молодой человек на это написал заявление в полицию, передаёт MK.RU .

Я против оскорбления чести и достоинства личности, — заявил он.

После этого в паблике появилось сообщение, в котором его администрация приносит извинения Павлу за недостоверную информацию.

Как выяснилось, на ноготочки к нему не записываются, — говорится в нём.

Ранее News.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в применении закона об оскорблении власти есть перегибы. В Кремле следят за правоприменительной практикой по нему.