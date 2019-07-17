https://static.news.ru/photo/531f99bc-a88f-11e9-a225-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Кировской области объяснили рассылку писем смерти местным жителям. Как заявил глава Яранского городского поселения Николай Зыков, это произошло из-за компьютерного сбоя.

Был сбой базы данных. В результате письма были направлены и тем, кому необходимо, и тем, кому не стоило их отправлять... Там было написано, что собственникам или наследникам земельных участков необходимо обратиться в администрацию для подтверждения права собственности, — заявил он РИА Новости .

По его словам, всего было разослано 25 подобных посланий. Часть жителей восприняла ситуацию с юмором. На данный момент ситуация улажена, отметил он.

Ранее портал « Про Город Киров » сообщил, что жители Яранска получили извещения о собственной смерти. Письма были отправлены городской администрацией.

Ранее News.ru писал, что база данных ЗАГС вышла из строя по всей стране. Причиной этого стал массовый сбой в программном обеспечении. Все записи о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний работники организаций были вынуждены осуществлять вручную.