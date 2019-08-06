https://static.news.ru/photo/66d2431c-b85a-11e9-b628-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал новость о безвременной кончине фешен-директора ЦУМа, вице-президента фирмы Mercury Аллы Вербер.

Это большая утрата, большое горе для всех нас, для её друзей, — сказал исполнитель.

Народный артист РФ и Украины также призвал публику не задаваться вопросами о судьбе ЦУМа в отсутствие фешен-директора, информирует «Говорит Москва».

Аллу Вербер госпитализировали 5 августа в итальянском городе Форте-дей-Марми из-за проблем с сердцем. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт, писал News.ru.