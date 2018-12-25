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Кирилл поздравил папу римского с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Булкин Сергей/News.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

общество [ версия для печати ]

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравления главам иностранных церквей по случаю наступления Рождества Христова по григорианскому календарю. Среди адресатов — глава католической церкви папа римский.

«Торжественно отмечая этот праздник, мы должны памятовать о великом предназначении христиан, Самим Господом призванных быть светом миру и солью земли, творить дела любви и милосердия, свидетельствовать и ближним, и дальним о непреходящих евангельских идеалах», — говорится в поздравлении, опубликованном Отделом внешних церковных связей.

Поздравления от российского патриарха также получили главы Коптской и Сиро-Яковитской церквей, патриарх Мар, католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока, маронитский патриарх, католикос Востока, митрополит Маланкарский, патриарх Эфиопский.

В ночь на 25 января католики и протестанты по всему миру отмечают праздник Рождества Христова. Папа римский Франциск провел торжественную службу в соборе Святого Петра в Ватикане и обратился к пастве с традиционным рождественским посланием. Праздничные мессы по случаю Рождества прошли и во всех католических храмах России. Архиепископ Павел Пецци провёл Святую мессу Навечерия Торжества Рождества Христова в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

Рождество Христово по христианскому календарю отмечают в ночь с 6 на 7 января.

Ранее News.ru писал о том, что правительство Ирака объявило Рождество официальным праздником в стране. Решение принято после многочисленных обращений местных жителей. Кроме того, объявить Рождество официальным выходным днём в стране попросил патриарх Халдейской католической церкви Луис Рафаэль I Сако.  


#кирилл #рождество
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